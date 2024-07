Litigio in piazza XXIV Maggio, l’ex assessore Vitali finisce al pronto soccorso

Un episodio che riporta alla memoria quello che accadde circa un anno fa ad un altro ex assessore, Daniele Perello. La solidarietà del Comune

Stamattina in piazza XXIV Maggio ci sarebbe stato un litigio fra l’ex assessore al commercio Dimitri Vitali e un mercatale, un alterco che sarebbe sfociato in contatto fisico tanto che lo stesso Vitali avrebbe avuto la peggio ed è stato costretto ad andare al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Un episodio che riporta alla memoria quello che accadde circa un anno fa ad un altro ex assessore, Daniele Perello, che dopo una riunione infuocata con alcuni operatori riportò una frattura al braccio sinistro.

“L’Amministrazione Comunale esprime la piena solidarietà all’ex Assessore Dimitri Vitali e condanna con fermezza ogni forma di violenza, sia essa di natura verbale o fisica. Pur non avendo contezza dell’esatta dinamica dei fatti riportati in queste ore dalla stampa, riteniamo che nessun confronto, ancor più se legato ad argomenti di pubblico interesse, dovrebbe sfociare in eccessi, che poco o nulla hanno a che fare con una sana e corretta dialettica politica”, fa sapere il Comune.