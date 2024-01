“L’iter del project financing per il nuovo parcheggio a via Leopoli alla curva finale”

L'assessore ai lavori pubblici Daniele Perello annuncia l'imminente conclusione dell'iter amministrativo, per l'iniziativa che il Comune ha pensato di mettere in campo per dare una risposta all'emergenza dei posti auto in città

“Manca solo il via libera dei revisori dei conti, poi pubblicheremo la gara per il project financing per un nuovo parcheggio a via Leopoli”. L’assessore ai lavori pubblici Daniele Perello annuncia l’imminente conclusione dell’iter amministrativo, per l’iniziativa che il Comune ha pensato di mettere in campo per dare una risposta all’emergenza dei posti auto in città. Una soluzione alternativa, rispetto a quella iniziale che prevedeva la realizzazione di un “parking” grazie ai fondi del Pnrr. La richiesta però non è andata a buon fine, così l’idea dell’assessore Perello, in carica da pochi mesi è stata quella di puntare sul “project”.