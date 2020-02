Lista Tedesco: “Regione Lazio velocissima sull’inceneritore. I consiglieri regionali si dimettano”

“Apprendiamo della decisione della Regione Lazio di convocare “per direttissima” la conferenza dei servizi per approvare l’inceneritore di Pian d’Organi. Crediamo sia una scelta scellerata e la combatteremo, al fianco dei cittadini. Al contempo, crediamo sia doveroso aspettarsi le dimissioni immediate e irrevocabili dei consiglieri regionali del comprensorio, che sulla vicenda dell’inceneritore avevano assunto impegni e si erano spesi in rassicurazioni con i cittadini, anche in via ufficiale, e che invece sono stati clamorosamente delegittimati dalla Regione Lazio. Ma il piano rifiuti non doveva metterci al riparo da qualsiasi impianto di termo combustione? Forse Pd e 5 stelle contano di risolvere i problemi di Roma con questa tiritera, rovesciandoli addosso a Civitavecchia? E soprattutto: chissà cosa ne pensa il segretario locale del Pd, Stefano Giannini…”. Lo dichiara la Lista Tedesco (capogruppo Mirko Mecozzi, presidente commissione ambiente Barbara La Rosa, assessore all’Ambiente Manuel Magliani).