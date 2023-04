Lista Marino: “Con noi si curerà il patrimonio culturale”

Domenica mattina alcuni candidati della lista civica #IoAmoSantaMarinella, insieme al candidato Sindaco Stefano Marino, hanno svolto una passeggiata presso l’area archeologica “Castrum novum” di Santa Marinella. “Un luogo che potrebbe attrarre turisti da tutto il mondo viene dimenticato come si può notare dalle foto allegate – hanno dichiarato -. Ciò descrive bene come l’amministrazione comunale in questi cinque anni ha dimenticato e mal gestito il patrimonio artistico e culturale di Santa Marinella. Cosa può pensare un turista che per la prima volta visita Santa Marinella in mezzo a questo abbandono e sciatteria? L’amministrazione comunale targata #IoAmoSantaMarinella curerà quotidianamente il patrimonio comunale, anche grazie alle unità di decoro rionali che saranno istituite entro i primi 100 giorni di mandato”.