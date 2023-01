L’Inter club Civitavecchia festeggia la Supercoppa e il traguardo dei 500 iscritti ad un passo

Grandi festeggiamenti per la vittoria del derby di Supercoppa Italiana all’Inter club Civitavecchia all’interno del Bar D.L.F. dove si sono riuniti i soci per vivere insieme le emozioni di una coppa fino alla premiazione. Il Presidente Tiziano Tedesco ci tiene a precisare che ci sarà ancora da festeggiare perché è molto vicino il traguardo di 500 soci che significa il record assoluto da quando è stato fondato il club nel 2015. Questo nuovo anno è cominciato con molte soddisfazioni come aver partecipato alla trasferta con vittoria di Inter-Napoli con pullman di 76 soci. Inoltre il direttivo informa i soci che ci sono in programma le trasferte in pullman per lo stadio San Siro delle seguenti trasferte contro Milan, Porto e Juventus.