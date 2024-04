“L’inizio dei lavori allo Stadio del Nuoto? No ad una passerella elettorale”

Riceviamo e pubblichiamo. Città Metropolitana di Roma Capitale, grazie ad una efficiente programmazione delle priorità, convoglierà su Civitavecchia 1.368.000 euro di fondi PNRR destinati ad un intervento strutturale, necessario e inderogabile, sullo Stadio del Nuoto.

Il via ai lavori, annunciato per venerdì mattina con la presenza del Vicesindaco di Roma Capitale Pierluigi Sanna, segna l’inizio di un percorso che, entro un anno, ci restituirà un Pala Galli non solo più funzionale, ma anche economicamente più sostenibile grazie agli interventi mirati all’efficientamento energetico.

Tuttavia, in un contesto segnato dalla vicinanza delle elezioni, sarebbe davvero spiacevole se qualcuno dovesse pensare di sfruttare questo evento per fini puramente elettoralistici. La cerimonia di venerdì sarà teatro di dichiarazioni enfatiche sulla collaborazione tra Comune e Città Metropolitana di Roma Capitale ma sappiamo bene che, dopo questo evento, la narrazione della destra tornerà a cercare di convincerci che l’autonomia differenziata è la soluzione a tutti i problemi, che il salto nel buio di una provincia senza la possibilità, per i cittadini, di scegliere direttamente il Presidente e con una sostenibilità finanziaria tutta da dimostrare, sia la soluzione migliore per ottenere piogge di finanziamenti e servizi efficienti.

Noi non ci lasceremo ingannare da queste visioni distorte della realtà e continueremo a difendere la nostra visione progressista e responsabile nell’interesse del territorio perché i fatti dimostrano che la sinergia tra istituzioni, anche di segno politico diverso, può portare a risultati tangibili per la nostra città. E venerdì mattina esprimeremo gratitudine a Pierluigi Sanna, vice di Roberto Gualtieri, per la sensibilità sempre dimostrata verso questo territorio. Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico.