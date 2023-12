L’indipendente Stefano D’Angelo si dimette, al suo posto Marco Coppari

Pochi mesi di consiliatura per lui, ma tutti passati a portare avanti delle battaglie politiche anche contro il parere della squadra di centrodestra. L'ultimo esempio è stata la votazione per dotare gli agenti di Polizia locale di una pistola. Al suo posto l'ex coordinatore della Lega

Si è dimesso questa mattina Stefano D’Angelo, consigliere comunale di maggioranza ma indipendente all’interno dello scacchiere di centrodestra in aula Pucci. Pochi mesi di consiliatura per lui, ma tutti passati a portare avanti delle battaglie politiche anche contro il parere della squadra di centrodestra. L’ultimo esempio è stata la votazione per dotare gli agenti di Polizia locale di una pistola. D’Angelo ha votato contro, prendendo nettamente le distanze dal provvedimento. L’oramai ex consigliere comunale ha votato anche a favore dell’intitolazione di una via a Gino Strada, quando la maggioranza si è astenuta, e ha preso una posizione chiara, a favore della riqualificazione della Frasca. Al suo posto entra Marco Coppari, ex coordinatore della Lega.