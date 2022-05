L’incasso con le multe va sempre di moda: 1,7 mln di previsione nel 2022

L’entrata da sanzioni di codice della strada sta diventando per i Comuni sempre di più un “male necessario” per far quadrare i conti. Anche Civitavecchia prevede una somma rilevante per il 2022, sebbene sia in leggera decrescita rispetto all’anno precedente. Parliamo di 1,7 milioni di euro come “mannaia” sui trasgressori al volante. Lo scorso anno invece l’accertato si aggirava intorno a 1,9 milioni. Dati certificati dal Dup, documento unico di programmazione, atto propedeutico al bilancio di previsione per il prossimo triennio, 2022-2024.