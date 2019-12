L’imbecille “opera” anche a Natale. Atto vandalico al Parco di Flavio

"In qualità di responsabili dell'area - fanno sapere dalla Onlus Gagliardini - abbiamo fatto richiesta di acquisizione delle immagini della telecamera posizionata sopra il palo della luce. Attendiamo che ci venga consegnato il filmato per poi presentare denuncia contro questa persona/e"

La mamma degli idioti è sempre incinta, anche a Natale. L’atto vandalico in questione è stato fatto al Parco Gagliardini, come testimoniano i membri dell’associazione sulla pagina facebook della Onlus. “Oggi abbiamo trovato questo piccolo atto vandalico sulla gomma colata stesa ieri pomeriggio. Informiamo che chiunque sia stato, noi in qualità di responsabili dell’area abbiamo fatto richiesta di acquisizione delle immagini della telecamera posizionata sopra il palo della luce. Attendiamo che ci venga consegnato il filmato per poi presentare denuncia contro questa persona/e. Siamo dispiaciuti di questo brutto episodio”.