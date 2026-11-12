L’I.I.S. Stendhal-Calamatta inaugura “Bio Campus Innova Civitavecchia”

Riceviamo e pubblichiamo. Venerdì 13 novembre 2026, a partire dalle ore 16:45, l’I.I.S. Stendhal-Calamatta inaugurerà, presso il plesso Baccelli di via Leopoli 16 ,“Bio Campus Innova Civitavecchia”, il nuovo campus formativo integrato dedicato alla chimica, alle biotecnologie, alla cosmeceutica, ai bioprocessi avanzati e alle applicazioni dell’intelligenza artificiale. Il campus è stato realizzato grazie a un finanziamento di 750.000 euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2 “Scuola 4.0”, finanziato dall’Unione europea, Next Generation EU, e in attuazione dell’articolo 4 del D.M. n. 215/2024. L’Istituto di Civitavecchia è tra le sei istituzioni scolastiche finanziate nel Lazio. La graduatoria regionale ufficiale comprende, tra i progetti ammessi al finanziamento, quello presentato dall’Istituto Calamatta, oggi parte dell’I.I.S. Stendhal-Calamatta. Il progetto rientra nella specifica misura nazionale che ha finanziato 54 campus formativi integrati, selezionati tra 436 candidature, con un contributo di 750.000 euro assegnato a ciascun istituto e al relativo partenariato.

Il nuovo campus mette a disposizione degli studenti quattro ambienti laboratoriali tecnologicamente avanzati: l’AI & Skin Scanner Lab, dedicato all’analisi dei parametri cutanei, i cui dati vengono elaborati attraverso sistemi di intelligenza artificiale per individuare la formulazione cosmeceutica più adatta alle caratteristiche individuali; il laboratorio di Bioreattori e Bioprocessi Avanzati, per lo studio e la sperimentazione di processi biotecnologici; il laboratorio di Chimica Applicata, dedicato alla formulazione di cosmetici personalizzati e al controllo qualità; e il laboratorio di Chimica Strumentale, per la caratterizzazione e l’analisi dei principi attivi. La cerimonia inaugurale vedrà la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, delle istituzioni locali e regionali, di ENEA, dell’Università degli Studi della Tuscia, dell’ITS Academy, della ricerca e del mondo produttivo. I diversi momenti di confronto saranno dedicati alle nuove competenze, alla sostenibilità, alla trasformazione digitale e alle opportunità che il campus potrà offrire ai giovani e al sistema produttivo del territorio. L’evento si concluderà con il taglio del nastro e con una visita alle stazioni dell’innovazione. “Bio Campus Innova Civitavecchia” nasce come luogo di incontro tra scuola, ricerca, formazione superiore e imprese, con l’obiettivo di accompagnare la transizione produttiva del territorio e creare nuove opportunità formative e professionali.

I.I.S. Stendhal-Calamatta