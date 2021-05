L’ex grillina e salviniana Riccetti aderisce a Fratelli d’Italia: “Colpa del sindaco Tedesco”

“È con entusiasmo che ho aderito a Fratelli d’Italia, un partito ben strutturato ed organizzato nel quale, a differenza della Lega ho visto la coerenza delle linee degli indirizzi politici” dichiara Alessandra Riccetti. “La scelta di cambiare partito – prosegue Alessandra Riccetti- ma non schieramento, non è stata una decisione facile ed indolore; anzi il contrario. Purtroppo però ne sono stata obbligata in quanto il Sindaco Tedesco, che rappresenta la massima espressione del partito in un frangente emergenziale come quello che stiamo vivendo ha determinato l’implosione della maggioranza di centrodestra”. “Pertanto – conclude Alessandra Riccetti – ho formalizzato nei giorni scorsi, per iscritto, le dimissioni dalla Lega Salvini Premier ed ho aderito a Fratelli d’Italia che ringrazio dell’accoglienza. Nel partito di FDI ho ritrovato molti amici della Lega che hanno scelto come me di continuare a fare politica in piena coerenza con gli ideali ed i valori della destra sociale. Continuerò, forte della mia esperienza, a lavorare per i cittadini, e le imprese di Civitavecchia che oggi si trovano in difficoltà. Ringrazio il coordinatore provinciale On. Marco Silvestroni ed il coordinatore locale Avv. Paolo Iarlori e la comunità degli iscritti per avermi accolto così da poter lavorare insieme per il bene della città”. Il presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia di Civitavecchia, Paolo Iarlori, dichiara:” Diamo il benvenuto ad Alessandra Riccetti: la sua adesione è di spessore, alla luce dell’impegno politico, della esperienza amministrativa maturata e delle progettualità che Alessandra ha dimostrato di saper portare avanti in un settore così delicato e strategico quale quello dei servizi sociali. Il tesseramento 2021 sta procedendo con numeri entusiasmanti: ogni giorno registriamo nuove adesioni di cittadini che si riconoscono in Fratelli d’Italia, apprezzando la serietà e la coerenza del progetto politico di Giorgia Meloni”. “Con Alessandra Riccetti – continua Iarlori- prosegue la crescita ed il rafforzamento sul territorio del nostro Partito, indiscutibile punto di riferimento per tutti coloro che si riconoscono nei valori e negli ideali della destra sociale”.