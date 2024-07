La dott.ssa Cristina Matranga è il nuovo Commissario straordinario dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS. Dopo l’insediamento avvenuto venerdì 5 luglio, stamane la dott.ssa Matranga ha visitato l’intera struttura, sia l’ospedale che i vari padiglioni, e salutato il personale dell’Istituto.

Queste le sue parole: “È un piacere e un onore tornare allo Spallanzani in questa nuova veste. Ringrazio il Presidente Rocca per la fiducia accordatami nonché Il Direttore Scientifico, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e tutto il personale dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS per la calorosa accoglienza. Lo Spallanzani è un’eccellenza di Roma ma più in generale del nostro Paese, un patrimonio da tutelare e valorizzare.

Oggi, incontrando medici e operatori, abbiamo condiviso idee interessanti che avremo modo di sviluppare insieme unendo cura e ricerca con uno sguardo rivolto anche al sociale, mantenendo alta l’attenzione alle categorie più fragili che spesso si rivolgono al nostro Istituto”.