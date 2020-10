Leocelli interroga la giunta sulla nuova assunzione all’Università Agraria

All’Università Agraria di Tarquinia si consuma l’ennesimo atto di prepotenza da parte dell’amministrazione Borzacchi.

Con delibera di Giunta n.72 del 9 ottobre 2020 viene approvata l’assunzione di un nuovo 1 impiegato/a che andrà a collocarsi presso gli uffici in via Garibaldi.

Cosa ci sta di così strano? Tutto.

Iniziamo con il dire che la medesima assunzione è stata pubblicata sull’albo pretorio soltanto oggi e già lunedì 2 novembre il nuovo impiegato/a inizierà a prestare il suo lavoro per 36 ore settimanali fino ad ottobre 2021 quindi per un anno.

Perché tutto questo silenzio se la delibera è stata votata ed approvata dal 9 ottobre?

Altra questione cui vale la pena sottoporre l’attenzione è che per l’assunzione il Presidente Sergio Borzacchi, il Vice Presidente Alberto Tosoni e l’assessore Alessandro Sacripanti hanno utilizzato un’agenzia interinale di Civitavecchia denominata “Intempo S.p.A.”

Quanti cittadini sapevano di questa assunzione?

Quanti cittadini hanno avuto la possibilità di presentare un proprio curriculum? Perché non sono state prese in considerazione tutte le domande presentate negli anni passati per il concorso che era stato bandito sempre per l’assunzione di nuovo personale?

Non finisce qui.

Cosa ne pensa il ragioniere e assessore Bastari di questa assunzione considerata la sua esperienza ultra trentennale nel ramo economico e di bilanci pubblici?

Proseguiamo ancora: come si può fare un’assunzione senza interpellare il consiglio di amministrazione dell’ente e soprattutto senza approvare prima una delibera di fabbisogno del personale?

Al resto dei consiglieri questo atteggiamento va bene?

Poi altri interrogativi.

Come ha intenzione di pagare questo/a nuovo/a dipendente l’amministrazione se non ha uno straccio di bilancio approvato da 3 anni?

Esiste un parere del collegio dei revisori del conto su questa delibera di assunzione?

Sulla delibera poi si nota come il Vice Presidente Tosoni faccia inserire a verbale di coinvolgere l’intera maggioranza per queste decisioni importanti poi è il primo a non farlo ed a votarla.

Tantissimi interrogativi a cui Borzacchi, Tosoni e Sacripanti, quali votanti della delibera, debbono dare delle risposte alla cittadinanza e smetterla con le auto celebrazioni.

A dichiararlo Maurizio Leoncelli Consigliere Università Agraria Tarquinia