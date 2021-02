Lega: “Stupore per dichiarazioni Riccetti. Noi sempre leali”

Abbiamo letto con stupore e amarezza le dichiarazione dell’ormai ex leghista Alessandra Riccetti. Crediamoo di poter dire che il partito sia stato sempre leale con lei: dopo la fuori uscita dal movimento 5 stelle è stata accolta nella nostra famiglia politica e subito candidata alle elezioni regionali. Successivamente è stata la capolista alle ultime elezioni comunali: pur non essendo stata tra le elette, dietro anche ad altre quote rosa, è stata premiata ugualmente con l’incarico di assessore. Ancora, non vorrei si dimenticasse che in seguito è stata indicata come uno dei 34 delegati al congresso nazionale Anci. Quindi ci aspettavamo un ringraziamento almeno al partito, in quanto tale atteggiamento deriva solo ed esclusivamente dalla perdita di una poltrona . Non dimentichiamo che in precedenza l’ex assessore Claudia Pescatori nonostante l’ottimo lavoro svolto, in seguito a decisioni politiche ha lasciato il suo incarico senza nessuna polemica , tuttora collabora e contribuisce alla crescita del partito , sia chiaro che la Lega si serve e di essa non ci si serve”. Lo affermano il Coordinatore Antonio Giammusso, il Vice Coordinatore Marco Coppari e il Gruppo Consiliare Lega.