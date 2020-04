Lega: “Il Movimento 5 stelle? Insinuazioni irresponsabili”

“Ecco la vera faccia del Movimento 5 stelle. Insinuazioni irresponsabili, utili solo a creare allarmismo e sfiducia nell’operato di chi, come il Sindaco Tedesco, ci sta mettendo anima, corpo e faccia. I toni e le teorie complottistiche contenute nell’articolo firmato dai soliti attivisti “senza nome e senza paura” dà esclusivamente il metro della levatura politica e umana di questi signori che da quando è iniziata l’emergenza nazionale più grave dal dopoguerra non hanno prodotto una sola proposta e tanto meno teso una mano a chi non si sta tirando indietro per dare risposte ai cittadini, per attuare ogni politica volta solo ed esclusivamente al bene della comunità che ha l’onore e l’onore di rappresentare. Questo è il senso di responsabilità dei grillini e ringraziamo il cielo che la città quasi un anno fa abbia deciso di voltare pagina perché non osiamo nemmeno immaginare cosa sarebbe potuto succedere se avessero governato in questo momento.

Il sindaco Tedesco ha già attivato ogni canale per monitorare la situazione, sia con i vertici della Asl che con l’assessore D’Amato ed il Prefetto. Chiediamo al M5S rispetto per il lavoro enorme che si sta portando avanti, rispetto per chi cerca di tutelare al massimo la salute dei cittadini e rispetto per gli operatori ospedalieri, medici infermieri e personale ausiliario, i veri eroi di questa battaglia che non meritano assolutamente di essere considerati come gli untori di manzoniana memoria solo per un po’ di notorietà giornalistica in una domenica di quarantena”. Lega e Lista Tedesco plaudono all’utilizzo dei droni. “Il gruppo consiliare della Lega e quello della Lista Tedesco (Polo Democrarico) plaudono alla decisione del Sindaco di utilizzare i droni, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, al fine di ottenere un miglior controllo del territorio comunale. I due gruppi hanno proposto al Sindaco questo tipo di attività perchè ritengono fondamentale il costante monitoraggio di zone sensibili della città. Dette aree rischiano continuamente assembramenti ed il non rispetto delle distanze minime di sicurezza. L’attività di prevenzione e controllo del territorio mediante nuove tecnologie fungerà da deterrente affinchè i cittadini siano rispettosi dei divieti imposti dal vigente DPCM e dalle Ordinanze Sindacali. Contiamo di attivare tale servizio già dal prossimo lunedi o, comunque, nei primi giorni della prossima settimana; in modo particolare nelle zone a potenziale elevato afflusso quali il mercato le aree antistanti i supermercati, le farmacie e gli uffici postali. Ringraziamo il Sindaco Tedesco, il Vice Sindaco con delega alla Polizia Locale Massimiliano Grasso, il Comandante della P.L. Berti ed auguriamo un buon lavoro agli agenti impiegati sul territorio”.