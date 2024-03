Lega giovani Civitavecchia presente a Milano

Riceviamo e pubblichiamo. La Lega Giovani di Civitavecchia si conferma gruppo attivo e in costante crescita. I ragazzi della Lega Giovani Civitavecchia, il Coordinatore cittadino Dario Rufino, Rebecca Renda e altri quaranta ragazzi provenienti da tutte le province del Lazio, hanno partecipato con grande entusiasmo all’evento “Politicamente Ribelli”, organizzato dalla Lega Giovani nel capoluogo lombardo.

Presenti centinaia di ragazzi da tutta italia, per un momento di confronto e dibattito sulle prossime sfide europee e le opportunità che l’autonomia differenziata offre al paese.

Presente il Vice Premier e Ministro dei Trasporti, il Segretario Federale della Lega Matteo Salvini, le Europarlamentari On. Susanna Ceccardi e On. Isabella Tovaglieri.

Hanno concluso l’evento gli interventi del Coordinatore Federale della Lega Giovani On. Luca Toccalini e del Vice Coordinatore Federale della Lega Giovani Francesco De Santis.

Durante l’incontro, i ragazzi hanno avuto modo di esprimere le proprie idee e visioni sul futuro, dibattendo su temi cruciali come l’importanza del settore agricolo e dei giovani imprenditori, della necessità di un’Europa dei popoli e non delle banche che stia più vicino ai cittadini, della promozione di politiche giovanili che rispondano alle esigenze e alle aspirazioni dei giovani. La Lega Giovani.