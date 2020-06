Lega e Marino insieme per i fondi europei

“Intercettare fondi europei per iniettare progetti e risorse nell’economia cittadina. Ciò che era scritto nel nostro programma, per correggere la miopia delle precedenti amministrazioni, da idea è diventato esigenza impellente in un moment o in cui la crisi sta mordendo i settori tradizionali dell’economia territoriale. Per questo la Lega sostiene convintamente la richiesta del consigliere Pasquale Marino, tesa alla creazione di un ufficio alla progettazione europea: è fondamentale che l’Amministrazione si doti di una struttura efficiente e permanente che si occupi di finanziare con fondi sovracomunali le progettualità indispensabili per mettere in campo politiche di sviluppo. Presenteremo anche ufficialmente tale richiesta al Sindaco e alla compagine di governo, nella certezza che di trovare finalmente la sensibilità giusta per dotare la città del suo Sportello Europa”. Lo dichiara la Lega Civitavecchia.