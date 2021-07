Lega e Fratelli d’Italia in ritrovata armonia. Tedesco fa i conti con il “fuoco amico” del Carroccio

Un sindaco messo in grande difficoltà proprio dal suo partito, la Lega, che ha "banchettato" allegramente insieme a Fabiana Attig, Simona Galizia e Massimiliano Grasso

Continua a tenere banco il caso politico che riguarda il Comune di Civitavecchia. Il feeling ritrovato fra Lega e Fratelli d’Italia ha scatenato diverse reazioni: sorpresa da un lato, mal di pancia di un certo rilievo dall’altro. Al pranzo l’assenza fragorosa era quella del sindaco Ernesto Tedesco, messo in grande difficoltà proprio dal suo partito, la Lega, che ha “banchettato” allegramente insieme a Fabiana Attig, Simona Galizia e Massimiliano Grasso. Ovvero chi ha attaccato pesantemente il primo cittadino dopo l’ultimo rimpasto. La strategia del sindaco sembra essere sempre la stessa, “far passare la nottata” e guardare alle priorità amministrative, che sono sicuramente tante. Il problema è che adesso il graffio è arrivato dal suo stesso partito, il Carroccio di cui lui è per ruolo istituzionale il leader politico, vista anche la sua presenza all’interno del direttivo nazionale. Insomma, un bella bega, anche perché i meloniani sarebbe tornati a chiedere l’azzeramento della Giunta. Ma Tedesco da quell’orecchio non ci sente proprio.