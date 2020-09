Lega Civitavecchia: “Mettere un argine al traffico dei mezzi pesanti in città”

“L’impresa è libera, ma chi rompe paga. Lo diciamo perché è sempre più frequente che alcune attività comportano un danno al bene pubblico. Per tutelare quest’ultimo, si rende necessaria una azione da parte dell’Amministrazione comunale, in particolare sul passaggio dei mezzi pesanti. La situazione si è fatta davvero insostenibile, ad esempio, su via Terme di Traiano, dove il traffico di tir e simili crea danno ingenti e fonte di pericolo. Il ripristino della zona a traffico limitato ai veicoli in essere diventa quindi urgente, a maggior ragione per l’ormai imminente ripresa dell’attività scolastica, che comporterà quindi su via Terme di Traiano un forte traffico in entrata e in uscita da scuola. Di tale richiesta il nostro partito si fa pertanto portavoce”. Lo dichiara il Gruppo consiliare – Lega con Salvini.