Le Vecchia spreca nel finale ed esce sconfitta da Pomezia

Sconfitta esterna per 2-1 per il Civitavecchia sul campo del Pomezia. Si disputava la terzultima giornata del campionato di Eccellenza. Gli ospiti sono andati in vantaggio con un bel gol di Legnante, dopo appena 30″ della ripresa. Il pareggio dei padroni di casa è arrivato al 79′ con Costantini. Cinque minuti dopo grande opportunità per la Vecchia che sbaglia un calcio di rigore con Samuele Cerroni, penalty procurato da Contini. Nel recupero la beffa, con la rete messa a segno ancora da Costantini per la compagine pometina.