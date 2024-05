Le squadre biancorosse sono per un fine settimana da urlo

Finiti i preparativi , organizzazione del Rugby Civitavecchia settore giovanile, pronta a trasferirsi in Umbria, al 14 Torneo Minirugby Città di Perugia .

La UNDER 8 del Rugby Civitavecchia: Maddaloni Claudio, Cicoria Enrico, Maerini Jacopo, Maerini Jonathan, grandi combattenti pronti a sfidare gli amici coetanei.

La UNDER 12 del Rugby Civitavecchia : Tusculano Vincenzo, Prosperini Edoardo, Farini Tommaso, Solfanelli Lorenzo, Magnifico Francesco, Magnifico Lorenzo, Capparella Emanuele, Dimitri Flaminia, Berardozzi Giorgia, Venturini Valerio, All. Maddaloni Marco, Cicoria Alessio, accompagnatori/dirigenti : Celestini Sara, Tusculano Tiziano un gruppo vincente e determinato a portare risultati e gioco.

La UNDER 14 CRC/URL: BUCCI Marco, BUCCI Matteo , CATALANI Lorenzo, CINQUEPALMI Tommaso , DIMITRI Tiziano, DI GIOVANNI Mirco, DI MAIO Stefano, FALLICA Leonardo, GENNA Gabriele , GRANATI Remo Lorenzo, MARRA Andrea, MAZZAU Cristian , OLIVIERI Raffaele, RAPAGANI Cesare, SCOTTI Davide, SEGATO Flavio, STOICA George Alexandru, All Gargiullo Andrea, All Bucci Stefano, All Marra Paolo, Dirigente Di Maio Roberto.

Un grande evento di sport open-air in un ambito diffuso, a stretto contatto con la natura e il territorio, location dell’Area Verde di Pian di Massiano.

Per quanto riguarda l’appuntamento del prossimo week end, domenica 26 Maggio, si comincia la mattina con inizio gare alle ore 9,00 sui campi allestiti in ogni angolo verde del parco pubblico perugino.