Le spiagge si rifanno il look, avviata pulizia e sistemazione di Marangone, Pirgo e Marina

Lavori in corso sulle spiagge di Civitavecchia. Anche quest’anno l’Assessorato all’Ambiente su indicazione del Vicesindaco Manuel Magliani ha elaborato un piano per pulizia e sistemazione superficiale con mezzi meccanici degli arenili di Marangone, Marina e Pirgo. Le lavorazioni sono iniziate e quindi, fino al termine degli interventi, le tre località balneari comprese nel territorio di Civitavecchia non saranno accessibili, per tornare invece al più presto fruibili e pulite in vista dell’inizio imminente della stagione estiva.

È inoltre in fase di aggiudicazione l’appalto per la barriera soffolta, che ultimate le attività amministrative degli uffici potrà veder partire il cantiere subito dopo la stagione balneare e consentire per l’estate 2025 di avere una spiaggia più ampia e soprattutto duratura. Un traguardo tagliato dopo 5 anni di programmazione dell’amministrazione comunale, per il quale il Sindaco Ernesto Tedesco esprime la sua soddisfazione.