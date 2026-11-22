“Il Comune ha presentato ulteriori richieste alla Regione: la linea Civitavecchia–Santa Marinella, con oltre 159 mila chilometri annui, il potenziamento delle percorrenze urbane, 100 mila chilometri per i servizi a chiamata e un front-office comprensoriale da 100 mila euro l’anno”, lo ha riferito Fratelli d’Italia che ha illustrato nello specifico la proposta del Pincio per “caricarsi” il subappalto tramite Csp del trasporto pubblico locale. Settimana potenzialmente decisiva per arrivare ad una definizione della situazione.