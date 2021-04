Le regioni presentano il piano per le riaperture: si alle cene al ristorante, al cinema si va col tampone

Le regioni hanno redatto un documento con le linee guida per la ripartenza in sicurezza delle varie attività commerciali. Un testo al vaglio del Governo e che, se approvato, consentirebbe una ripresa anche per quelle strutture ferme al palo quasi da un anno, come palestre, cinema e piscine. Ma i punti interrogativi sono comunque diversi. Quanto è attrattivo un film al cinema se prima uno si deve fare il tampone? E’ possibile mantenere certe distanze all’interno di una piscina mentre si nuota? Ha senso riaprire cinema e teatri al chiuso ora che sta per entrare la stagione estiva? Ecco i punti principali presentati dagli enti regionali, attraverso il “Gruppo tecnico ristretto per la redazione delle Linee Guida per la riapertura”: aggiornatapropostastrutturetermali.