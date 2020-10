Le prestazioni dei tamponi tornano al drive in del Porto di Largo della Pace

La Asl comunica che non essendo stato ancora completato il montaggio del Container che sostituirà la tenda al San Paolo di Civitavecchia, nelle giornate di oggi e lunedì le prestazioni dei tamponi saranno effettuate al Drive In del Porto di Civitavecchia in piazzale della Pace con i seguenti orari: Sabato dalle 07.00 alle 14.00, Lunedì dalle 07.00 alle 20.00

La Asl comunica che non essendo stato ancora completato il montaggio del Container che sostituirà la tenda al San Paolo di Civitavecchia, nelle giornate di oggi e lunedì le prestazioni dei tamponi saranno effettuate al Drive In del Porto di Civitavecchia in piazzale della Pace con i seguenti orari: Sabato dalle 07.00 alle 14.00, Lunedì dalle 07.00 alle 20.00. Da martedì 27 verrà ripristinato il servizio al San Paolo dalle 07.00 alle 20.00. Il porto avrà orario dalle 14.00 alle 20.00 solo per le persone prenotate dal SISP.