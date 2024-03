Le modifiche al trasporto pubblico locale per il giorno della Processione

Si avvisa tutta l’utenza del servizio Trasporto Pubblico Locale che, in occasione della processione del Cristo Morto, il prossimo venerdì 29 marzo 2024 le linee del TPL subiranno le seguenti modifiche:

Linea 1 – l’ultima corsa serale termina a Piazza Vittorio Emanuele;

Linea 2 – l’ultima corsa serale, dopo aver percorso via Braccianese Claudia, prosegue su Via Isonzo e termina a Via Roma;

Linea 5 – l’ultima corsa serale termina a Via Tarquinia;

Linea 7 – l’ultima corsa serale non percorrerà Viale della Vittoria ma transiterà per Viale Guido Baccelli, Via Roma e terminerà a Via Isonzo.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl