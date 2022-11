Le luminarie si accendono il 3 dicembre, gestione delle fasce orarie per risparmiare

Durante la settimana dovrebbero essere spente non più tardi dell'una, eccezion fatta per giorni del weekend. Una scelta necessaria per contenere la crisi energetica

Il caro energia impatta anche sulle luminarie natalizie, anche se il Comune garantisce anche quest’anno l’atmosfera della festività più attesa dai bambini. Sono in allestimento le luminarie che il Pincio ha acquistato quest’anno. La cifra si aggira intorno ai 120 mila euro: “Meno rispetto allo scorso anno”, assicura il sindaco Ernesto Tedesco. La data di illuminazione è quella del 3 dicembre ma rispetto allo scorso anno si risparmierà sull’orario. Durante la settimana dovrebbero essere spente non più tardi dell’una, eccezion fatta per giorni del weekend. Una scelta necessaria per contenere la crisi energetica.