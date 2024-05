Le istanze dei pescatori finiscono in Parlamento, il senatore Fazzone presenta interrogazione

Riceviamo e pubblichiamo. I pescatori della locale cooperativa “marinai e caratisti” hanno rivolto un’istanza al ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, finalizzata a perorare il periodo di fermo pesca nel il mese di giugno p.v., ritenendo tale intervallo il più idoneo per il raggiungimento degli scopi del provvedimento, finalizzato a necessità di ripopolamento ittico.

Tale istanza è stata rappresentata anche verbalmente al candidato sindaco Paolo Poletti in un incontro tenutosi in porto lo scorso 18 maggio cui hanno presenziato numerosi operatori del settore ittico, stante che per il 2024 il compartimento marittimo di Civitavecchia ha, viceversa, pianificato l’arresto temporaneo delle attività per tutto il mese di ottobre.

Tale incontro non è rimasto infruttuoso in quanto della problematica è stato interessato il Senatore Fazzone di Forza Italia, sostenitore della prima ora del candidato Poletti, il quale nella giornata di ieri ha presentato un’interrogazione parlamentare orale a carattere di urgenza con la quale si spera di potere facilitare l’accoglimento delle giuste istanze dei pescatori professionisti locali. La segreteria del candidato sindaco Paolo Poletti.