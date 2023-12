Le feste natalizie tra i rifiuti abbandonati dagli incivili: “Servono multe salate”

Riflettori puntati su Lungoporto Gramsci ma anche Campo dell'Oro e San Gordiano: "Non è stato un bello spettacolo per i crocieristi di passaggio a Civitavecchia", dice un residente del centro

Quelli da poco trascorsi sono stati giorni di magia e serenità, grazie all’atmosfera magica del Natale, supportata in città da luminarie, pastorelle e iniziative varie. Ma c’è stata anche una pagina negativa, quella dell’abbandono dei rifiuti in alcune zone, proprio il 25 dicembre scorso. Riflettori puntati su Lungoporto Gramsci ma anche Campo dell’Oro e San Gordiano: “Non è stato un bello spettacolo per i crocieristi di passaggio a Civitavecchia – dice un residente del centro – servirebbero delle sanzioni pesanti per certi trasgressori”. Il Comune da questo punto di vista punta a potenziare le foto-trappole mentre un altro problema è rappresentato dalle campane di vetro piene di rifiuti, anche indifferenziati.