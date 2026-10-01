Le farmacie comunali aderiscono alla Campagna Nastro Rosa AIRC 2026

Per tutto il mese, da oggi 1° al 31 ottobre 2026, le sedi di Aurelia, Boccelle, Calamatta, Cisterna e Matteotti parteciperanno ufficialmente alla Campagna Nastro Rosa AIRC, l'iniziativa nazionale per la sensibilizzazione sulla prevenzione e il sostegno alla ricerca contro il tumore al seno

Riceviamo e pubblichiamo. Le Farmacie Comunali di Civitavecchia rinnovano il proprio impegno al fianco della ricerca scientifica. Per tutto il mese, da oggi 1° al 31 ottobre 2026, le sedi di Aurelia, Boccelle, Calamatta, Cisterna e Matteotti parteciperanno ufficialmente alla Campagna Nastro Rosa AIRC, l’iniziativa nazionale per la sensibilizzazione sulla prevenzione e il sostegno alla ricerca contro il tumore al seno.

«È con profondo orgoglio e con un rinnovato senso di responsabilità sociale che annunciamo l’adesione ufficiale delle Farmacie Comunali alla Campagna Nastro Rosa AIRC 2026” – ha dichiarato la presidente di Civitavecchia Servizi Pubblici, avvocato Francesca Romana Tomaselli, – per tutto il mese di ottobre le nostre sedi si trasformeranno in veri e propri presidi di solidarietà e informazione al fianco della ricerca scientifica. Le farmacie comunali rappresentano il primo e più immediato punto di contatto per la salute dei cittadini sul territorio: per questo motivo abbiamo voluto che fossero in prima linea in questa fondamentale mobilitazione nazionale. Invito tutti a partecipare attivamente, a visitare le nostre sedi e a fare la propria parte. Ogni piccolo gesto è un passo decisivo per sostenere il lavoro degli scienziati e rendere il tumore al seno una malattia sempre più curabile”.

Durante l’intero mese dedicato alla prevenzione, i cittadini potranno recarsi in una delle cinque farmacie comunali aderenti per richiedere le tradizionali spillette a forma di nastro rosa incompleto, simbolo della campagna. Il nastro, aperto nella sua parte finale, rappresenta l’obiettivo non ancora pienamente raggiunto: trovare una cura per tutte le donne colpite da questa patologia. Csp.