Le elezioni regionali spartiacque per il Pincio, ecco tutti i candidati possibili

Dopo le elezioni politiche si accendono i riflettori sulle regionali del Lazio, in programma nella prima parte di febbraio. Il focus sul Pincio è giustificato dalla mole di papabili candidati che sperano in una elezione, così come era accaduto per le politiche, dove però a conti fatti l’unico a farcela è stato nuovamente il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio. Fra chi si mette in fila c’è il civico Mirko Mecozzi, come ampiamente preannunciato. Si dovrebbe proporre nella coalizione di centrodestra, anche se ancora non si hanno certezze sul nome del candidato presidente. Sempre nella medesima coalizione restano d’attualità i profili di Emanuela Mari, presidente del consiglio comunale, degli assessori Monica Picca, Roberto D’Ottavio e, new entry il leghista Dimitri Vitali. Fra gli uscenti l’unica a provare un bis sarà Marietta Tidei, di Italia Viva. Occhio però anche sulla sponda della minoranza in aula Pucci, dove Enzo D’Antò, quota 5 stelle e Patrizio Scilipoti, consigliere comunale del Pd, hanno delle chance concrete.