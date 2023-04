Le celebrazioni del 78° anniversario della Liberazione, Tedesco: “La memoria è fondamentale”

Dopo aver deposto una corona di fiori al monumento degli Ex Internati a Parco della Resistenza, un omaggio alla Targa dei Martiri delle Fosse Ardeatine sulla Strada Mediana, a quella dei Perseguitati politici antifascisti presso la Casa di Reclusione di via Tarquinia e alla lapide in ricordo di Giacomo Matteotti, come di consueto abbiamo concluso la mattinata a Piazzale degli Eroi di fronte al Monumento dei Caduti. Ricordare e tramandare sono due requisiti fondamentali. Il mio messaggio va soprattutto alle nuove generazioni, alle quali chiedo di rappresentare e seguire l’esempio di chi ci ha consentito di essere qui quest’oggi, di conservare il patrimonio di una storia che ci ha permesso di esprimerci con libertà, di celebrare il 25 aprile e di porre le basi per un futuro dove la memoria verrà custodita per farci riflettere e non commettere gli stessi errori del passato. Viva il 25 aprile, viva l’Italia e viva la nostra città, la cui partecipazione alle celebrazioni di oggi è stata esemplare”, lo dichiara il sindaco Ernesto Tedesco.