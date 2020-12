Le associazioni commercianti: “Contenti per la nomina dell’assessore del settore”

“Le associazioni di persone che compongono i gruppi Commercianti Civitavecchia, Luci spente, Unione commercianti e artigiani, Voce a chi lavora, che lavorano da mesi uniti per una progettazione e programmazione di sinergie tra loro e con l’amministrazione ad una riqualifica vocazionale della città di Civitavecchia sono contenti per la nomina dell’assessore al commercio, figura assente ormai da diversi mesi, e augurandole buon lavoro si dicono a disposizione, come fatto fino ad ora, alla collaborazione ed al dialogo per una riuscita più produttiva di ogni progetto e/o opera dedita a migliorare i servizi commerciali e turistici.

Ci auguriamo vivamente che la comunicazione fino ad ora avuta con l’amministrazione abbia seguito al più presto per procedere per tempo ad una riorganizzazione commerciale. Alcuni argomenti sono già stati toccati, ma tanto il lavoro da fare, proprio per questo ci auguriamo che il tavolo tecnico continui al più presto. Riteniamo opportuno nei prossimi incontri essere informati sul progetto del welcome center di Fiumaretta, e di poter discutere un progetto turistico che coinvolga tutti i commercianti. Augurando buon lavoro, restando a disposizione”.