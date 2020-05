Lazio, Tidei (Iv): “Bene saldi straordinari, sostenere negozianti e consumi”

“Sono stata tra le promotrici dell’iniziativa e per questo accolgo con grande favore la posizione del vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori sulle vendite promozionali straordinarie per sostenere la ripresa delle attività dei negozianti e riattivare i consumi da parte dei cittadini”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “L’idea di legare le vendite promozionali a una durata più ampia, in linea con l’emergenza Covid, rappresenta anche un segnale di fiducia nei confronti di chi ha dovuto tenere la serranda della propria attività abbassata per due mesi. L’economia riparte solo se si dà fiato e sostegno agli imprenditori e se si agevolano i consumi da parte dei cittadini. Io ho già presentato una proposta di legge che va in questo senso. Bene che lo faccia anche la Giunta. Mi auguro che, come spiegato dallo stesso vicepresidente Leodori, si arrivi il prima possibile al voto in Consiglio regionale. Oggi, più che mai, c’è bisogno di tempestività”, conclude Tidei.