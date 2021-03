Il Lazio torna in zona arancione a partire da oggi. Il cambio di colorazione che simboleggia un alleggerimento delle restrizioni in chiave contrasto alla diffusione del contagio da covid-19. Per Pasqua, invece, cambierà ancora tutto. Il 3, 4 e 5 aprile si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse. Nell’immagine le nuove disposizioni da seguire.