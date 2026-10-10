“Stiamo lavorando ad un doppio bando di gara. Uno riguarda la demolizione dei vecchi manufatti, l’altro invece sarà per la realizzazione del parco, un polmone verde da otto ettari, con l’aggiunta di uno skate park”. Lo afferma il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, in merito all’ex cementificio. “Si tratta di un investimento importante, reso possibile grazie al contributo della Regione Lazio e in grado, a nostro avviso, di aprire le porte anche ad altri investimenti, da parte del privato”.
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“Lavoriamo ad un doppio bando per la riqualificazione dell’ex cementificio”
Lo afferma il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene