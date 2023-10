Lavori stradali, via all’ultima fase dei cantieri: per Odescalchi e Molacce 1,5 milioni di euro

Ieri è stata la volta della riapertura della galleria su via Pierluigi Marchi, in zona industriale. Perello: "Molte società che operano nel settore portuale e in particolare della logistica e del trasporto avranno i benefici più diretti dalla riapertura della strada"

Ultima fase di lavori e riasfaltature per l’amministrazione comunale. Ieri è stata la volta della riapertura della galleria su via Pierluigi Marchi, in zona industriale. Si torna quindi ad utilizzare l’arteria stradale, dopo quasi quindici anni di stop causati da un dissesto idrogeologico nel 2009. Ad accelerare il lavoro, negli ultimi mesi, l’assessore ai Lavori Pubblici Daniele Perello, che spiega: “Ho fortemente voluto che l’opera fosse inserita nell’accordo con l’autorità di sistema portuale su beni e servizi, per accelerare il suo ripristino, riconoscendo l’alto valore strategico dell’arteria. Non a caso proprio molte società che operano nel settore portuale e in particolare della logistica e del trasporto avranno i benefici più diretti dalla riapertura della strada”.

Ma i cantieri sono anche altri, come quelli già chiusi per i lavori su viale Europa e via Adige. In prospettiva poi ci saranno i restyling per le strade di Borgo Odescalchi e Molacce. Valore del finanziamento statale ottenuto e da investire circa 1,5 milioni di euro per le due opere.