Lavori in corso: da lunedì, di notte, modifiche al traffico sull’Accesso Sud

Tempo di lavori, anche notturni, sulle strade di Civitavecchia. Nei prossimi giorni sono stati infatti programmati alcuni interventi che interesseranno arterie viarie particolarmente importanti. È stato necessario ricorrere a turni straordinari per l’importante operazione di risanamento della condotta fognaria di adduzione al sollevamento numero 2, presso l’Accesso Sud. A tale scopo le lavorazioni saranno effettuate dalle ore 20 di lunedì 27 gennaio alle ore 6 di martedì 28 gennaio, e dalle ore 20 di martedì 28 gennaio alle ore 6 di mercoledì 29 gennaio. È pertanto in queste fasce orarie che verrà istituita una diversa disciplina viaria temporanea, con parziale interdizione veicolare degli accessi dall’Aurelia al quartiere San Gordiano (viale Novello) e viceversa. La circolazione avverrà esclusivamente sul lato mare dell’Accesso Sud, a senso unico alternato con regolamentazione in loco. Lavori in corso anche alla rotatoria di Porta Tarquinia, dove sono in via di rimozione le barriere tipo Jersey. L’Assessorato ai Lavori pubblici specifica che, sempre per la necessità di operare in ore notturne per ridurre al minimo i disagi alla viabilità, si potrà realizzare la nuova pavimentazione manto soltanto a marzo: le basse temperature medie di questi mesi non consentirebbero infatti la posa dell’asfalto, se non a rischio di vedere compromessa in poco tempo la tenuta del tappetino stradale.

