Lavori in corso a via Lepanto, possibili disagi alla rete idrica sulle utenze cittadine

Per i casi di improrogabile necessità è possibile chiamare il numero verde ACEA 800130335

Al fine di riparare una copiosa perdita in via Lepanto, squadre sono al lavoro sulle condotte cittadine. A causa delle operazioni in corso, si stanno verificando mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione presso parte delle utenze cittadine.

In particolare Acea, gestore del servizio idrico, indica le seguenti zone:

Campo dell’Oro e zone limitrofe Zona S. Gordiano e zone limitrofe viale Garibaldi e zone limitrofe Ghetto e centro storico e zone limitrofe viale Guido Baccelli e zone limitrofe via Lepanto e zone limitrofe via Flaminio Mattei e zone limitrofe Calata della Rocca e zone limitrofe via Giacomo Matteotti e zone limitrofe