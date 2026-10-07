Lavori di efficientamento energetico allo stadio Fattori, ecco le prescrizioni della Sovrintendenza

Oltre 700 mila euro di fondi regionali, da riversare sullo stadio “Giovanni Maria Fattori” per “promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas effetto serra, interventi di efficienza energetica di edifici pubblici, sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Il Comune ha approvato una determina dirigenziale con la quale si certificano i prossimi interventi sull’impianto di via Bandiera, un binario diverso rispetto al mutuo da Credito sportivo da 2 milioni di euro che servirà per rifare campo e spogliatoi. Sull’efficientamento energetico, nel provvedimento vengono riportate le prescrizioni della Sovrintendenza: “il posizionamento delle zavorre non richieda operazioni di scavo, se non il livellamento superficiale, e che le stesse siano prive di qualsiasi elemento di fondazione; venga trasmesso a questo ufficio, e abbia riscontro, il progetto esecutivo di tutti gli impianti indicati in relazione e di cui, al momento, sono stati forniti esclusivamente degli schemi di massima per valutare nel dettaglio eventuali interferenze con le strutture storiche (si veda ad esempio il sistema di alimentazione e ancoraggio della nuova illuminazione della tribuna).

Come specificato nella richiesta di documentazione integrativa, infatti, il progetto risulta ancora manchevole del maggior grado di dettaglio architettonico richiesto, fondamentale per le valutazioni di tutela monumentale del bene; vengano appositamente campionate tutte le finiture e in particolare i corpi illuminanti indicati”. Nella determina viene riportato anche anche la procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori di Efficientamento energetico dello Stadio Fattori” sarà svolta “mediante scelta del contraente con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici”.