Lavori di adeguamento ai plessi scolastici, Carroccia: “Proseguono a pieno regime”

"Da settembre in 34 plessi scolastici inizierà l'adeguamento delle caldaie e dei riscaldamenti in tutti i plessi scolastici"

“Proseguono a pieno regime i lavori all’interno delle scuole del nostro territorio. Si tratta di interventi che vanno dalla manutenzione, alla tinteggiatura ed adeguamenti tali da creare ambienti più confortevoli e ampi per dare modo ai nostri ragazzi di riprendere l’anno scolastico, problema sanitario permettendo, in presenza in modo da avere una vita sociale più assidua possibile. I lavori in corso vanno da Passoscuro a Torrimpietra , Parco Leonardo, Fiumicino e Isola Sacra, toccando la quasi totalità tutte le nostre località, mentre da settembre in 34 plessi scolastici inizierà l’adeguamento delle caldaie e dei riscaldamenti in tutti i plessi scolastici”. Lo dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.