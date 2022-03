Lavori ancora “congelati”, il Comitato inquilini di via XVI Settembre attacca l’Ater

Si è tenuta nei giorni scorsi presso la sede Ater di Civitavecchia una riunione tra una delegazione del Comitato inquilini di Via XVI Settembre 23 e il Presidente Antonio Passerelli. “E’ incredibile che dopo circa tre anni di disagi e sofferenze i lavori ancora non inizino – si legge in una nota del Comitato -. Il Presidente Passerelli dopo aver annunciato nell’ottobre 2020 che i lavori sarebbero partiti entro l’anno 2020 e nell’estate 2021 che i lavori sarebbero partiti nell’autunno 2021 questa volta ha dichiarato che i lavori dovrebbero partire entro la fine del mese di marzo e dovrebbero essere realizzati con i fondi del PNRR…..ma come e i fondi già stanziati ? E il superbonus 110%? Ogni volta Ater comunica una nuova data di inizio lavori e ogni volta puntualmente ormai da circa tre anni i lavori non iniziano: è sempre colpa di qualcun altro, una volta del Comune ,una volta della Sovrintendenza, una volta del Covid. E’ intollerabile che da tre anni che gli ex inquilini di Via XVI Settembre 23 vivano nell’incertezza più totale senza alcuna prospettiva futura tenuto conto anche del fatto che la maggior parte sono over 60, ma c’è anche una persona disabile e tre over 80. Ricordiamo che le 13 famiglie da maggio 2019 si trovano in una situazione di estrema precarietà e sofferenza, esiliati in alloggi temporanei lontani dal centro, appartamenti più piccoli degli alloggi di Via XVI Settembre e quindi senza i propri mobili e senza la maggior parte degli effetti personali che da tre anni sono depositati in un magazzino di Pomezia, mobili ed effetti personali destinati a stare lì non si sa ancora per quanto tempo e che verranno restituiti non si sa quando e non si sa in quali condizioni, mobili che probabilmente comunque non saranno idonei per i nuovi alloggi che verranno costruiti. E’ grave ed inaccettabile che dopo circa tre anni non si sia combinato nulla ed è un vero e proprio scandalo che nessuno si occupi seriamente di questa vicenda”.