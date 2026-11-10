“Lavori al Mercato: il cantiere riapre a gennaio, fine opera a settembre, pavimentazione in pietra”

“Questa mattina, durante la Commissione Lavori Pubblici, abbiamo approfondito lo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione del nostro mercato storico.

Nel corso della riunione sono stati illustrati diversi aggiornamenti importanti.

IL CRONOPROGRAMMA

– Ripresa dei lavori prevista per gennaio 2027, dopo le festività.

– Conclusione prevista per settembre 2027.

– Gli operatori commerciali continueranno a svolgere la propria attività nelle attuali sistemazioni fino al termine dei lavori.

LE AUTORIZZAZIONI

È stato riferito che la Soprintendenza dell’Etruria Meridionale ha espresso il proprio via libera. Si attende ora l’ultimo passaggio della Soprintendenza Speciale PNRR, previsto nelle prossime settimane ed entro la fine del 2026.

IL NUOVO PROGETTO

A seguito dei ritrovamenti archeologici, tra cui il muro dei Bastioni Sangallo-Barberini, il progetto è stato modificato in base alle prescrizioni della Soprintendenza.

Tra gli elementi illustrati:

– Nuove alberature .

– 23 stalli da 21 metri quadrati.

– Pavimentazione in pietra.

– Valorizzazione degli elementi storici emersi durante gli scavi.

È stato inoltre confermato che i finanziamenti PNRR sono garantiti fino a dicembre 2027.

Il mercato rappresenta una parte importante della storia e della vita quotidiana di Civitavecchia. Continueremo a seguire l’evoluzione del progetto anche attraverso una nuova seduta della Commissione, già prevista per approfondire ulteriormente l’argomento.

L’obiettivo è accompagnare questo percorso con attenzione, garantendo trasparenza sulle tempistiche e attenzione alle esigenze degli operatori commerciali e dei cittadini”, lo afferma il consigliere comunale Mirko Mecozzi.