Lavori a San Liborio, Fratelli d’Italia: “Pericolo di frane e impatto negativo su viabilità”

“A seguito di alcune segnalazione pervenute da parte di privati cittadini, è quello che si stanno chiedendo dal Circolo locale di Fratelli d’Italia, Giorgio Almirante. In particolare, all’altezza della rotatoria stradale, tra via Nuova di San Liborio e via Vecchia di San Liborio, oramai da qualche giorno fervono i lavori ed effettivamente, sembra si stia realizzando una pista carrabile, che confluisce sulla stessa rotatoria e che arriva, sino ad una vecchia costruzione, posta sul culmine di un dirupo. Questa mattina, ancora una volta, è stata segnalata la presenza di un mezzo meccanico che stava movimentando terra, ed il proseguo del disboscamento di preziosa macchia mediterranea, che sta andando avanti, lasciando spazio alla terra battuta. Ora, essendo il terreno interessato dall’opera in forte pendenza, viene spontaneo interrogarsi in merito al possibile pericolo di frane, come pure dell’impatto che potrà avere sulla viabilità, l’opera che si sta realizzando, che come detto, sembra palese, vada ad innestarsi sulla viabilità locale. Per tutto questo, a tutela della sicurezza urbana e del territorio, ci chiediamo se per l’esecuzione dell’opera, siano stati rilasciati i permessi del caso, atteso anche, che sul posto, non è stato possibile notare la presenza di eventuali cartelli, che dovrebbero essere obbligatori per legge, indicando gli estremi dei lavori, del direttore degli stessi e della ditta committente. Domanda che naturalmente giriamo agli uffici ed agli organi di controllo competenti, dai quali attendiamo gli interventi del caso ed un celere riscontro”. Lo dichiara Remo Fontana, Delegato sicurezza stradale e decoro urbano, Circolo F.lli d’Italia Civitavecchia.