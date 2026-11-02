Lavoratori del Tpl: “Il Comune motivi le scelte con numeri concreti, costi e ricavi”

"Abbiamo rilevato l’assenza dei consiglieri di amministrazione Stella e Gatti a una seduta dedicata proprio alle prospettive della società: la loro presenza sarebbe stata un segnale di attenzione verso i lavoratori e la città"

Riceviamo e pubblichiamo. Il Consiglio comunale del 29 ottobre sul futuro del trasporto pubblico locale ha lasciato senza risposta le domande fondamentali dei lavoratori di CSP. Sono in gioco il futuro di trenta famiglie, competenze professionali maturate in vent’anni di servizio e la qualità della mobilità cittadina. Non abbiamo paura di lavorare. Chiediamo rispetto, trasparenza e il mantenimento degli impegni assunti. La nostra contestazione riguarda le modalità della transizione al nuovo gestore e la mancata dimostrazione dell’impossibilità di mantenere gli attuali dipendenti in CSP, anche attraverso il subappalto e i servizi che resteranno alla società.

Prima di decidere il nostro destino, sindaco, giunta e maggioranza devono presentare numeri verificabili: costi, ricavi, personale necessario e sostenibilità delle diverse soluzioni. Quali valutazioni giustificano l’uscita dei trenta lavoratori? Quali verifiche sono state svolte per dare seguito all’accordo del 12 maggio? All’assessore Tuoro chiediamo di rendere pubblici i criteri economici alla base delle scelte prospettate. Il futuro di una società pubblica non può essere affrontato limitandosi al taglio del personale: servono un piano industriale credibile e garanzie sulla continuità e sulla qualità dei servizi.

Al sindaco ricordiamo che l’impegno a mantenere pubblica CSP deve comprendere anche l’attenzione al futuro dei lavoratori del TPL. Non possiamo accettare tutele diverse tra dipendenti della stessa azienda. Abbiamo inoltre rilevato l’assenza dei consiglieri di amministrazione Stella e Gatti a una seduta dedicata proprio alle prospettive della società: la loro presenza sarebbe stata un segnale di attenzione verso i lavoratori e la città. Anche il ricorso al Prefetto nasce dalla necessità di ottenere un confronto concreto, fondato su documenti e soluzioni. Chiediamo all’amministrazione di dimostrare, conti alla mano, perché le alternative da noi sostenute non sarebbero percorribili. Agli utenti esprimiamo il nostro rammarico per gli eventuali disagi legati alla mobilitazione. Conosciamo il valore quotidiano degli autobus per chi va al lavoro, a scuola o deve raggiungere i propri familiari. Difendere la professionalità dei lavoratori significa difendere anche il servizio che ogni giorno garantiamo alla città.

I lavoratori del TPL di CSP