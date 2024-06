Si conclude con un risultato di prestigio anche il campionato di D2 maschile con la vittoria nei play off della squadra dell’Aureliano che vincendo domenica sui campi di Civitavecchia contro l’Eur Tevere stacca il pass per la serie D1. Il prossimo anno avremo perciò una squadra in D1 e una in serie C.

“Siamo contenti, sono squadra composte da ragazzi della scuola tennis e da maestri e arrivare con tutti atleti di casa. Questi risultati ci rendono fieri del lavoro svolto”, afferma il maestro Carlo Oroni.