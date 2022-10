L’astronauta Samanta Cristoforetti manda un “ciao” dallo spazio a Civitavecchia

"Che dire? Essere salutati dallo spazio non capita tutti i giorni! Grazie al Comandante della Stazione Spaziale Internazionale Samantha Cristoforetti. La città alza gli occhi al cielo e ricambia con tutto il cuore", afferma il sindaco Tedesco

Un messaggio speciale che arriva direttamente dallo spazio. E’ quello di Samantha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea e prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale, che durante la missione Minerva, dedica un pensiero a Civitavecchia (come riporta l’immagine in evidenza). “Che dire? Essere salutati dallo spazio non capita tutti i giorni! Grazie al Comandante della Stazione Spaziale Internazionale Samantha Cristoforetti. La città alza gli occhi al cielo e ricambia con tutto il cuore”, afferma il sindaco Tedesco.