L’associazione “Voce a chi lavora” incontra Tedesco: “Assessore al commercio entro l’anno”

“Non ci sono altre strade per il futuro a Civitavecchia se non il turismo”. “Con queste parole si è concluso l’incontro tenuto oggi con il Sindaco Ernesto Tedesco che con disponibilità ci ha ospitato nel suo ufficio per parlare di turismo, commercio e dei progetti futuri per la città. I propositi, alcuni già avviati, infatti, sono quelli dell’apertura del porto nei confronti della città, la riqualifica delle aree urbane, la barriera soffolta che ridarà a Civitavecchia una costa, spiaggia e stabilimenti, attrattive turistiche di vario genere, e l’inizio di un percorso di collaborazione con le categorie commerciali coinvolte, armatori e autorità portuale. In tema di imposte ci sarà un nuovo incontro giovedì alle 17 con Emanuela Di Paolo ass. al bilancio per individuare azioni più risolutive riguardo i tributi comunali dei piccoli commercianti. Nella stessa occasione incontreremo il comandante dei vigili urbani Ivano Berti per la valutazione delle aree pedonali, ZTL, regolamento de horse e viabilità. Ci è stata data garanzia della nomina di un Assessore al commercio entro la fine dell’anno. Si è fatto altresì presente della NO TAX AREA in via di soluzione per ciò che riguarda la DE.CO. (Denominazione di origine) Start up di impresa, negozi aperti e vetrine illuminati, Edicola punto digitale. Siamo solo al primo di una serie d’incontri che ci auguriamo, vista la propensione dell’amministrazione, sia il principio di una collaborazione produttiva per il futuro della nostra città in tutti i suoi ambiti”. Lo dichiara il Movimento dei commercianti “Voce a chi lavora”.