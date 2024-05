L’Associazione Infioratori Bolsena al Meeting Internazionale delle Infiorate di Uriangato in Messico

L’Associazione Infioratori Bolsena in Messico per il Meeting Internazionale delle Infiorate di Uriangato. Una delegazione sarà dal 14 al 18 maggio nello stato di Guanajuato per partecipare alla prestigiosa manifestazione, dove prenderà parte a sessioni accademiche, attività culturali e visite guidate, in un reciproco scambio di conoscenze e competenze con i migliori gruppi di infioratori.

“Questa rassegna di livello internazionale è molto conosciuta nell’ambito delle infiorate – afferma il presidente dell’Associazione Infioratori Bolsena Roberto Basili – e vede partecipare varie nazioni. Essere presenti costituisce motivo di orgoglio e soddisfazione”. Per l’occasione, l’Associazione Infioratori Bolsena realizzerà un quadro di 14 metri quadrati intitolato “Rinascimento italiano – David Michelangelo”.

“Porteremo tutto il nostro entusiasmo e il bagaglio di esperienze maturate nella creazione dei quadri che ornano l’infiorata di Bolsena – conclude il presidente Basili – Sarà l’opportunità per far conoscere la nostra tradizione dell’infiorata, un’arte meravigliosa che parla della nostra identità, e per promuovere Bolsena, il lago e il suo territorio”.