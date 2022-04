L’associazione Il Conservatorio presenta il convegno su Pier Paolo Pasolini

In occasione dei 100 anni dalla sua nascita. Alle ore 17 è prevista l'apertura della mostra "Ritratti di attori italiani", disegni iperrealisti del professor Mauro Macaluso. Dalle 18 la presentazione del libro "Pier Paolo Pasolini...Io so", pubblicato da Arduino Sacco Editore, alla presenza dell'autore Enzo De Camillis, che dialogherà con la scrittrice Marina Marucci e con la professoressa Maria Colombo

Si terrà domani 30 aprile a Civitavecchia il convegno dedicato a Pier Paolo Pasolini, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. Un meeting che si svolgerà presso la sede di via Lesen, 10 a Civitavecchia organizzato dall’associazione “Il Conservatorio” e in collaborazione con l'”International Tour Film Festival”. Alle ore 17 è prevista l’apertura della mostra “Ritratti di attori italiani”, disegni iperrealisti del professor Mauro Macaluso. Dalle 18 la presentazione del libro “Pier Paolo Pasolini…Io so”, pubblicato da Arduino Sacco Editore, alla presenza dell’autore Enzo De Camillis, che dialogherà con la scrittrice Marina Marucci e con la professoressa Maria Colombo.